Hormis dans le Benelux où la pratique du sport auto est pour l'instant interdite et où tous événements nationaux (12H30 Fun Cup, 14H 2CV, 12H Belcar, Fiesta et Mazda Cup) ont été annulés depuis les 24H de Spa. C'est également le cas pour la manche belge d'Ypres rayée du calendrier WRC. On garde un – petit - espoir pour le Spa Rally qui doit clôturer le championnat ERC dans cinq semaines. Mais n'est programmé que trois semaines après Ypres...

En attendant, cela va rouler encore ce week-end, à huis clos, en Allemagne, Espagne, Hongrie, Angleterre et au Japon. Et la semaine suivante en France, Turquie, Croatie, Italie, Bahrein et aux Etats-Unis. Tout le monde professionnel du sport auto n'est donc pas à l'arrêt et c'est tant mieux.





7-8 novembre

Finale DTM Hockenheim (All, WRT et RBM)

Eurocup Formula Renault Hockenheim (All, Ugo de Wilde et Amaury Cordeel)

Finale ADAC GT Masters Oschersleben (All, Dries Vanthoor, Charles Weerts et Fred Vervisch)

TCR Europe Jarama (Esp, Nicolas Baert)

Super GT Motegi (Jap, Bertrand Baguette)

ERC Rally Hongrie (Grégoire Munster)

F3 britannique Silverstone (GB, Ulysse De Pauw)





14-15 novembre

Formule 1 Istanbul (Tur)

GT World Challenge Endurance Castellet (Fra, Charles Weerts, Dries Vanthoor, Maxime Soulet, Baptiste Moulin, Fred Vervisch, Louis Machiels)

GT4 Europe Castellet (Fra, Stéphane Lémeret, Antoine Potty)

Eurocup Formula Renault Castellet (Fra, Ugo de Wilde, Amaury Cordeel)

WTCR Aragon (Esp, Gilles Magnus)

Euro Nascar, Grobnik (Croa, Stienes Longin, Marc Goossens)

Imsa Sebring (USA, Laurens Vanthoor)

Creventic 12H Mugello (Ita, AC Motorsport)

WEC 8H Barheïn (Bar, Maxime Martin)





21-22 novembre

FR Regionale Imola (Ita)





28-29 novembre

F1 Sakhir (Bar)

F2 Sakhir (Bar)

Super GT Fuji (Jap)

ERC Canaries (Esp, Grégoire Munster)





5-6 décembre

F1 Sakhir (Bar)

WRC Monza (Ita, Thierry Neuville, Grégoire Munster)

Euro Nascar Valencia (Esp, Stienes Longin, Marc Goossens)

FR Regionale Vallelunga (Ita)





12-13 décembre

F1 Abu Dhabi

IGTC Kyalami (AFS, Maxime Soulet)

ERC Spa Rally (Bel,??)