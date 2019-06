Une super expérience pour les athlètes belges

Grand fan de sport automobile et de WRC en particulier, Kevin Borlée a eu l’occasion de prendre la place de Nicolas Gilsoul, ce lundi au Portugal, sur les deux derniers kilomètres de la Power Stage, soit la montée vers le célèbre jump de Fafe. « Une appréhension? non aucune, » sourit Kevin. « On connaît bien Thierry et on lui fait entièrement confiance. J’ai déjà eu l’occasion de faire quelques baptêmes, mais là, sur la terre, avec une WRC dernière génération et à la place de Nicolas (Gilsoul), je dois avouer que c’était hyper impressionnant. Une très belle expérience. »

Pas mal au dos aujourd’hui après un envol de plus de 30 mètres? « Non, ces voitures sont tout de même faites pour cela. Bon là, on a fait 2 km, mais ce qui est dingue c’est de se dire qu’ils sont comme cela à bloc durant 300 bornes sur un rallye. Cela demande une concentration de dingue. Franchement bravo à eux, au pilote mais aussi à son équipier. »

Camille Laus, notre spécialiste du 4x400m et compagne de Kevin, a aussi eu droit à baptême… de l’air! « C’était une grande première pour elle, » explique Kevin. « Elle était sans doute un peu plus stressée car elle ne savait pas trop à quoi s’attendre. Le rallye, la voiture, ce n’est pas trop son truc. Mais elle a apprécié. Et elle n’a pas été malade. »

La prochaine fois, on inverse les rôles, et Kevin et Camille prêteront des baskets et proposeront un 4x400m à Thierry et Nicolas? « Je crois que ce serait moins amusant et impressionnant pour eux… » conclut Kevin Borlée tout en souhaitant à son pilote d’un jour d’aller chercher sa première couronne mondiale: « Il faut toujours y croire. Les Toyota sont très fortes, mais Thierry doit continuer à se montrer régulier et à profiter de chaque occasion comme il l’a fait encore le week-end dernier au Portugal où j’ai pu suivre cela de près."