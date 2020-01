Contrairement aux motos et aux quads qui ne reprendront la course qu’à partir de mardi suite à l’émotion provoquée par la disparition de Paulo Gonçalves, les autos, les camions et les SSV poursuivent leur chemin et disputeront la boucle autour de Wadi Al Dewasir qui fera office de 8e étape. Avant de se diriger vers les décors montagneux, Carlos Sainz a tenu à entamer la 2e semaine de course du bon pied.

(...)