Une fois de plus, le vainqueur des 500 miles d’Indianapolis ne fut pas celui qu’on imaginait quand la Corvette faisant office de pace car a libéré la meute de 33 pilotes partis pour avaler 200 tours. L’édition des 110 ans fut relativement calme avec seulement deux neutralisations et aucun accident grave. Mais, une fois de plus, c’est la stratégie qui a désigné le vainqueur. Et quel vainqueur...