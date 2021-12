À 32 ans, Xavier Siméon vit des jours heureux dans la principauté d’Andorre. Et quand il n’est pas sur une moto d’endurance pouvant atteindre les 340 km/h, il vend des chocolats belges Jeff de Bruges. La saison dernière, l’Etterbeekois a décroché son premier titre mondial avec Suzuki remportant dans la foulée les 24 H du Mans et le célèbre Bol d’or. Avant d’attaquer en 2022 les 24 H de Spa avec le retour du double tour d’horloge chez nous après dix-neuf ans d’absence. Cela valait bien un entretien au pied du sapin.

Xavier, retour sur la saison 2021. L’une des plus belles de votre carrière ?

"Très certainement. C’était déjà ma 23e saison sur deux roues, ma 17e en tant que pilote professionnel. Et le contexte était très agréable avec une moto qui gagne, une équipe professionnelle et des équipiers au top. C’est le truc dont j’avais toujours rêvé. C’est comme si tu roules pour un team d’usine en Moto GP. Tu ne manques de rien. Avec Sylvain (Guintoli) et Gregg (Black) on a remporté les deux plus grandes courses, le Mans et le Bol d’or, ce que n’avait plus réalisé un pilote belge la même année depuis Stéphane Mertens en 1990. Si l’on rajoute encore le podium aux 6 H de Most et le titre mondial bien sûr, je suis comblé. C’était psychologiquement très frustrant ces dernières années de ne plus gagner. Cela m’a fait le plus grand bien de monter à nouveau sur la plus haute marche du podium."

(...)