De mémoire de suiveur assidu de notre championnat national des rallyes depuis plus de quarante-cinq ans, c’est du jamais-vu.

Même à la glorieuse époque des trois mousquetaires, qui, en fait, étaient quatre (Guy Colsoul se battait régulièrement avec les trois fils spirituels de Gilbert Staepelaere, Marc Duez, Patrick Snijers et Robert Droogmans), et des cigarettiers dépensant sans compter, on n’avait vraiment jamais connu autant de candidats au titre et de voitures de la catégorie de pointe au départ de la première manche de la saison.