Le Slovène Tim Gajser (Honda) a remporté le Grand Prix de Lommel dimanche, 15e des 18 épreuves du championnat du monde en MXGP. En MX2, Jago Geerts (Yamaha), 13e de la première manche et 7e de la seconde, termine 9e et doit laisser filer le Français Tom Vialle (KTM), vainqueur, en tête du mondial.

En MXGP, en l'absence de l'Espagnol Jorge Prado (KTM), 3e du championnat du monde et vainqueur du Grand Prix du Limbourg mercredi, mais testé positif au Covid-19, Tim Gajser a remporté les deux manches pour conforter encore sa place de leader au championnat du monde. Le Slovène a devancé le Français Romain Febvre (Kawasaki), 2e dans les deux manches, et le Suisse Jeremy Seewer (Yamaha), 3e et 4e. L'Italien Antonio Cairoli (KTM), 3e et 10e, a fini lui 5e.

Côté belge, Clément Desalle (Kawasaki), pour sa dernière saison sur le circuit, a pris la 8e place (10e et 7e) et Jeremy Van Horebeek (Honda), la 10e (9e et 15e). Brent Van Doninck (Husqvarna) et Heikki Geens (KTM) ont été classés respectivement à la 12e et à la 26e place.

Au championnat du monde, Tim Gajser possède 583 points pour 509 à Cairoli et 499 à Seewer. Desalle est 8e (362 pts) et Jeremy Van Horebeek 9e (289 pts).

En MX2, Jago Geerts (Yamaha) a dû se contenter de la 13e place dans la première manche (chutant à deux reprises sous la pluie) et 7e dans la seconde, terminant 9e du Grand Prix remportée par le Britannique Ben Watson (Yamaha). Le jeune pilote limbourgeois, 20 ans, dont concéder encore du terrain (13 points) sur Tom Vialle 6e dimanche (1er et 6e) au championnat du monde. Le Français compte 651 points pour 577 à Jago Geerts.

Côté belge encore, Nathan Renkens (KTM) se classe 14e, Cyril Genot (Yamaha) 17e et Jordi Van Mieghem (Kawasaki) 30e.

Le week-end avait pourtant très bien commencé pour Jago Geerts auteur de la pole samedi en qualifications et encore deuxième meilleur temps des essais dimanche matin.

Le pilote belge s'était visiblement bien remis de sa chute au Grand Prix du Limbourg mercredi alors qu'il était en tête de la seconde manche à 7 tours de l'arrivée après avoir remporté la première. Septième de cette 2e manche et 3e du Grand Prix, il avait déjà du concéder de précieux points à Tom Vialle, vainqueur mercredi, dans la lutte pour le titre mondial.

Le circuit s'achèvera par trois rendez-vous en Italie, à Pietramurata, avec le GP de Trente (1er novembre), le GP de Pietramurata (le 4 novembre) et le GP de Garda Trentino le 8 novembre en clôture.