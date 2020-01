À trois étapes de l’arrivée, Sainz et Al-Attiyah sont presque à égalité.

Fou ! Fou ! Fou ! Rarement un Dakar n’aura été aussi intense dans la catégorie des autos. Les concurrents ont parcouru le désert d’Abou Dhabi en long et en large pendant 10 jours de course. Des milliers de kilomètres ont été avalés. Et pourtant, alors qu’il reste trois journées à accomplir, la lutte pour la victoire finale est plus indécise que jamais. Métronome avec son Toyota Hilux qu’il pointe du doigt comme étant moins performant que les buggys Mini, Nasser al-Attiyah souffle désormais dans la nuque de Carlos Sainz. Médaillé d’argent lors de l’étape entre Wadi al-Dawasir et Haradh, le tenant du titre n’est plus qu’à 24 secondes de son ancien équipier. Trois fois rien d’autres termes.

(...)