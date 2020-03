L'organisateur liégeois veut refaire du Spa Rally un des incontournables du championnat de Belgique avec Ypres et le Condroz

DG Sport avait - vraiment - mis les petits plats dans les grands ce jeudi lors de la conférence de presse d'un Spa Rally placé plus que jamais sous le signe de la convivialité. Et la trop longue énumération de tous les participants déjà tous connus via les communiqués et réseaux sociaux s'est achevée par deux bonnes surprises avec la confirmation de la participation de Patrick Snijers (même si avec lui on n'est jamais certain avant le départ) sur une des nombreuses Porsche GT3 et, surtout, la participation d'Andreas Mikkelsen sur une VW Polo du Pieter Tsjoen Racing. Franchement, bien joué! Voilà de quoi rendre ce Spa Rally, les 14 et 15 mars, encore plus attractif.

"A l'époque, il y avait vraiment trois grandes épreuves qu'aucun pilote ne voulait manquer," confie Christian Jupsin, l'homme qui a sauvé l'épreuve spadoise après l'exil de Pierre Delettre et ses boucles vers Bastogne. "Spa, Ypres et le Condroz. On y revient doucement, mais on n'y est pas encore. C'est dans cette optique que nous avons fait l'effort d'inviter une vedette du Mondial comme à la grande époque des Boucles."

Pourquoi le choix de la VW Polo?

"A la base, on avait plutôt pensé à la deuxième Skoda de chez Pieter Tsjoen. Mais c'est Andreas qui nous a de suite dit qu'il préférait la Polo. Et comme PTR en a justement une également... Le Norvégien a gagné plusieurs rallyes en VW et a terminé 3e du Mondial a plusieurs reprises en Polo WRC. Il y a donc un lien avec la marque. Il n'a pas hésité longtemps quand nous l'avons invité. Il sera là avec son équipier habituel, un ingénieur de chez Volkswagen, une séance d'essais mercredi prochain en plus du shake down. Il est très motivé et ne vient pas pour amuser la galerie. Il veut gagner."

Pourquoi dites vous que Spa n'est pas encore redevenu un des trois incontournables du championnat?

"Parce qu'il nous manque encore des années d'organisation. Et il faut bien admettre qu'on a commis des erreurs par le passé, notamment au niveau du parcours trop cassant. Les pilotes n'étaient pas contents et il est plus difficile de faire revenir un pilote déçu que d'attirer un nouveau client. On s'est remis en questions. On essaie de soigner les détails. Je pense qu'aujourd'hui notre parcours 100% asphalte et 70% neuf par rapport à 2019 est vraiment top et plaira aux équipages. On a aussi fortement remanié notre timing pour plus d'ambiance, d'animation, le parc d'assistance est depuis l'an dernier dans les stands endurance du circuit. On est à l'écoute et la sauce est en train de reprendre. Le championnat de Belgique a le vent en poupe. On a une dizaine d'autos en plus que l'an dernier, mais surtout le plateau est quantitativement très riche avec 17 ou 18 R5. Il ne manquera que Sébastien Bédoret et Vincent Verschueren, ce que nous regrettons. On espère que les bons échos de cette édition les inciteront à revenir l'an prochain."

Le Spa Rally est-il un événement rentable pour DG Sport?

" Pas encore vraiment. On est toujours en phase d'investissement. Il faut savoir qu'organiser un rallye coûte horriblement cher, c'est nettement plus compliqué qu'en circuit. Les pilotes se plaignent du coût des droits d'engagements, mais qu'ils comparent avec les prix pratiqués en circuit. Pour arriver de bons chiffres il nous faut plus de participants, plus de sponsors et plus de spectateurs, les trois étant souvent liés."

Cette année, vous créez l'événement dans l'événement avec plus de cinq heures de spectacle gratuit samedi soir entre 17h et 22h à Francorchamps sur la piste du WRX sans le Raidillon? Il aurait pourtant été justement plus facile de faire payer les tribunes et d'empêcher les nombreux resquilleurs à cet endroit?

"C'est vrai, mais on veut amorcer la pompe et faire revenir le grand public, en famille, vers le rallye avec un grand spectacle, des flammes, des jumps, des travers, du bruit. Le show du vendredi soir à la Citadelle de Namur nous a donné des idées. S'il fait beau, avec en prime les grands parkings gratuits, on espère bien garnir les 9000 places de tribunes. Et si les fans ont apprécié, on espère qu'ils accepteront de payer le prix d'une spéciale normale en 2021."

Vous avez aussi vendu pas mal de packages VIP pour assister à votre événement?

"Oui, 400. Cela marche bien. Mais s'il veut revoir dans le futur des vedettes du Mondial, le public doit jouer le jeu. Avec une carte d'accès à toutes les spéciales et le programme vendus en prévente à 20 euros, je pense que l'on reste raisonnables. Cela ne coûte pas beaucoup plus cher que d'assister à un match de foot de D1. On a mis avec mon fils Florian un nouveau système avec des contrôles très éloignés des spéciales et la possibilité d'accéder plus près des spéciales pour ceux qui jouent le jeu et paient leur accès comme une place de cinéma ou de spectacle. On ne pourra jamais empêcher les gens de resquiller, mais ils vont devoir marcher..."