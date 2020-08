Le Bruxellois de 57 ans pilotera un prototype Ligier LMP2 en compagnie d'Adrien Tambay

Alors que l'on a appris, en ce début d'après-midi, la triste nouvelle d'une 88e édition finalement disputée à huis clos, on vient aussi de recevoir la confirmation de la participation d'un troisième pilote belge.

En plus des pilotes officiels Porsche et Aston Martin, Laurens Vanthoor et Maxime Martin, on a eu la confirmation ce week-end de la première participation de Christophe d'Ansembourg qui sera donc le 102 Belge au départ du Mans.

Agé de 57 ans, ce Bruxellois que l'on peut qualifier de très bon « gentleman driver » roule en compétition depuis une trentaine d'années. Il a notamment participé à la BMW Compact Cup dans les années 90 tout comme aux 24H du Nürburgring et de Spa avant de se lancer dans la participation à des épreuves historiques au volant de différentes voitures lui appartenant : Williams F1, McLaren F1, Jaguar ou Peugeot 908 Groupe C ou encore une plus récente et superbe Lola Aston-Martin aux couleurs Gulf.

Grâce au Covid-19 et à quelques places laissées vacantes, Christophe va pouvoir se payer un vieux rêve en participant au double tour d'horloge sur un prototype LMP2, la Ligier JS P217 EuroInternational qu'il partagera avec les Français Adrien Tambay (fils du pilote de F1) et l'ex-navigateur Erik Maris qui en sera à sa sixième participation.