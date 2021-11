"Si bien sûr, vous avez toujours un peu de regret. On a cassé un moteur à Most ce qui nous a coûté pas mal d'unités. On était pas assez compétitifs en tout début de saison car l'auto était nouvelle et avait encore besoin de développement. Et puis le week-end dernier on m'a mis une pénalité car j'étais soi-disant trop avancé de quelques millimètres sur la grille. On aurait pu faire appel et on est convaincu à quasi 100% qu'on aurait gagné au tribunal, mais au final cela n'aurait rien changé pour moi au championnat et puis surtout c'est mon équipier Gilles Magnus qui a hérité du podium, donc c'est bon on a préféré laisser tomber."

2) L'an prochain, vous repartirez cette fois pour le titre mondial?

"Si je refais ce championnat, bien sûr. Pour l'instant rien n'est encore confirmé, mais j'espère bien être de nouveau de la partie. Et c'est sûr qu'après avoir terminé deuxième vous ne pensez plus qu'à la première place. Cette année, pour être honnête, j'aurais déjà signé de suite pour finir second. Mais maintenant, notre Audi Comtoyou a démontré un bon potentiel. Elle est fiable et prête pour remporter des courses."

3) Sous la pluie à Sochi cela n'a pourtant pas été facile...

"Non, surtout en qualifications où j'étais déjà très heureux de pouvoir arriver aux Top 10. Mais impossible de viser les points. Cela est allé en s'améliorant au fil du week-end. En première manche, Gilles m'a bien aidé. En deuxième, tout n'était pas encore parfait, mais cela allait mieux et j'ai pu finir deuxième."

4) Vous avez bien fêté cela?

"Oh oui, en respectant le protocole sanitaire, mais on s'est bien amusé, c'était sympa. On a bu quelques verres tous ensemble et disons qu'on n'a pas raté l'avion ce lundi matin!"

5) Quelle est votre prochaine course?

"Normalement, je devais m'envoler demain pour Kyalami pour la finale de l'Intercontinental GT3 mais malheureusement c'est annulé. Enfin pour l'instant remis, peut-être en janvier j'espère. On verra. En attendant, je pense que la saison 2021 est terminée pour moi."