1) Guillaume, 48 heures après avoir décroché le titre sur le Nürburgring, êtes-vous toujours sur votre petit nuage ?

"Oui, j'y suis encore ! Je n'ai pas encore pris la mesure de ce que je viens d'accomplir. C'est magique. Je m'étais juré de ne pas pleurer mais j'ai quand même versé quelques larmes quand j'ai franchi la ligne d'arrivée. J'avais pas mal de pression car je suis arrivé au Nürburgring en leader de la compétition mais avec suffisamment de points d'avance pour me permettre d'être en mode gestion. Je savais que mon rival pour le titre, le Finlandais Jesse Kallio, allait tout donner. Il était très facile de faire des erreurs car le tracé était très piégeur avec pas mal d'ornières. Mais c'est passé. C'est quand j'ai gagné ma demi-finale que j'ai commencé à comprendre que c'était presque dans la poche car le plus dur était fait à ce moment-là. Ce titre est un aboutissement de plusieurs années de dure labeur et de sacrifices. C'est un véritable sentiment de plénitude qui me traverse actuellement."