Après sept semaines au garage, les kartings ont repris la piste ce vendredi à Genk mais aussi à Mariembourg. Pas encore la location de loisirs, mais bien le roulage pour les propriétaires de karts deux temps.

Et, comme on vous l'avait annoncé déjà en début de semaine, on a reçu aujourd'hui la confirmation de Circuit Zolder de la reprise des activités dès ce lundi 11 mai. Pas encore de compétitions bien sûr, mais des incentives, du BMX, et une journée de roulage pour les voitures de compétition jeudi 14 avec bien sûr le respect de certaines mesures de sécurité comme la distanciation sociale (1,5m), le port du masque ou l'absence de bar et de restaurant. Ces événements se disputeront à huis clos, seul le personnel des teams et les pilotes étant autorisés à rentrer dans l'enceinte du circuit et en nombre limité. La première compétition - à confirmer - devrait être le DTM début août.

Ce qui est valable pour un côté du pays ne l'est, hélas, pas de l'autre. Comme vous le savez, le sport est régionalisé. Et si d'un côté on a reçu le feu vert pour la réouverture sous certaines conditions, on attend toujours du côté de Francorchamps le go des autorités. Une journée de roulage est annoncée pour le lundi 18, mais à l'heure actuelle on ignore toujours si elle pourra bien avoir lieu...

En gros pour l'instant, c'est un peu comme si on vous autorisait d'aller à la mer du nord, mais pas en Ardenne. Espérons que cela change très vite et que l'équilibre sportif mais aussi économique soit vite rétabli.Il n'y a vraiment aucune raison pour que les règles ne soient pas les mêmes pour deux circuits belges distants d'à peine cent kilomètres.