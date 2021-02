C'est désormais officiel. Pour la cinquième année déjà, l'équipe belge Comtoyou Racing fera rouler des Audi TCR.

Et après avoir vécu sa meilleure saison en 2020, la formation de Jean-Michel Baert et François Verbist est heureuse de pouvoir annoncer qu'elle représentera la marque aux anneaux au plus haut niveau avec au moins deux nouvelles Audi RS3 LMS en 2021. A son volant, on retrouvera le Français Nathanaël Berthon, mais surtout notre compatriote Fred Vervisch. "Cette année, avec cette nouvelle arme, je vise clairement le titre mondial en WTCR," annonce l'ancien lauréat d'une manche de Macao.

Le team espère bientôt pouvoir annoncer la suite du programme et l'engagement d'une troisième voiture pour le Junior Gilles Magnus, meilleur rookie l'an dernier.

Au niveau européen, Nicolas Baert, le fils du boss, s'attaquera lui aussi au titre après une très bonne première saison. Quant au champion marocain Mehdi Bennani, on l'imaginerait bien revenir en WTCR sur une quatrième auto plutôt que de remettre son titre en jeu.

Une chose semble certaine: on entendra encore parler de Comtoyou Racing en 2021.