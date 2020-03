L'épidémie d'annulations se poursuit...

La vague d'annulations d'événements sportifs due à la crainte de propagation du coronavirus se poursuit. Après l'annulation de l'e-Prix de Sanya, c'est l'épreuve de Rome, prévue le 5 avril en Italie qui est officiellement reportée à une date ultérieure. Et ce n'est, hélas, sans doute pas terminé. Alors que plusieurs épreuves de karting et un rallye sont déjà annulés en Italie, on se demande combien de temps va encore résister la Sardaigne?

Creventic a déjà reporté une endurance prévue à Monza, les tests du DTM ont été déplacés d'Italie en Allemagne, tandis qu'un rallye classique en Espagne pourra avoir lieu mais sans concurrents venus d'Italie.

D'autres épreuves de kart vont pouvoir être organisées, mais à huis clos. Ce pourrait être le cas aussi de quelques courses sur circuits, ce qui ne changera pas grand chose vu l'absence habituelle de public...

La première manche de la Super Formula programmée à Suzuka début avril a elle aussi déjà été annulée, tandis qu'un doute plane toujours sur le maintient des GP F1 de Bahreïn et du Vietnam.

Plusieurs organisateurs comme SRO (GT World Challenge) et l'ACO (24H du Mans) attendent de leur côté en espérant que la situation s'arrange endéans le mois afin de pouvoir maintenir leur calendrier même si des solutions de remplacement sont déjà envisagées.

En attendant, les essais hivernaux en France et Espagne se poursuivent normalement, tandis qu'en Belgique les prochains événements (rallye de Hannut, de Spa et 8H Fun Cup de Mettet) auront lieu normalement ce week-end et le suivant.