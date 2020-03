C’est assurément la nouvelle dont personne ne voulait, mais elle est dictée par l’évolution des circonstances exceptionnelles de ces dernières semaines. Suite à la réunion du Conseil National de Sécurité en ce début de soirée, et les nouvelles mesures annoncées dans le but d’endiguer la propagation du coronavirus, DG Sport se voit contraint de postposer l’édition 2020 du Spa Rally, initialement programmée ces samedi 14 et dimanche 15 mars.

"C’est une décision qui n’est pas facile à prendre, mais en certaines circonstances, il convient de faire preuve de raison, commente Christian Jupsin au nom de DG Sport. L’issue est d’autant plus frustrante que ce millésime 2020 avait tous les atouts pour plaire aux acteurs, aux fans et à nos partenaires. La venue d’Andreas Mikkelsen, la qualité inédite du Belgian Rally Championship, la spéciale-show débutant sur la piste de Rallycross du Circuit de Spa-Francorchamps, le parcours faisant l’unanimité auprès des concurrents après les reconnaissances, tout semblait être réuni. Les mesures prises afin de tout mettre en œuvre pour stopper la propagation de la pandémie sont néanmoins – et largement – prioritaires. Il n’y aura donc pas de Spa Rally ce prochain week-end."

Précision ô combien importante : l’épreuve est postposée et non annulée. "Chez DG Sport, nous prenons toujours le parti d’aller de l’avant, poursuit Christian Jupsin. Certes, nul ne sait à l’heure actuelle pour combien de temps ces mesures exceptionnelles seront d’application. Dès que la lumière apparaîtra au bout du tunnel, nous nous réunirons avec le Royal Automobile Club of Belgium et le Circuit de Spa-Francorchamps afin d’envisager une autre date pour le Spa Rally 2020. Nous nous retirons donc momentanément, mais nous n’abdiquons pas. La fête promettait d’être belle, elle pourrait l’être tout autant, voire davantage, à une période où la sérénité sera de retour au sein de la population. On vous tient au courant…"