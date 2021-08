Un paternel doit être fier de son rejeton là-haut. Au départ du rallye d’Ypres, peu ont parié sur une victoire de Pieter Jan Michiel Cracco pour le classement du championnat de Belgique des Rallyes. Et pourtant, le Néerlandophone, plus habitué aux places d’honneurs, est parvenu à s’imposer au nez et à la barbe des favoris.

Le BRC s’est résumé à une course à l’élimination et plusieurs ténors de la série sont tombés au combat. Davy Vanneste sortait dès l’ES3, imité par Munster dans l’ES7, Ghislain de Mévius n’était pas dans le coup à la suite de son état grippal tandis que Cédric De Cecco vivait à chaque fois une 1re boucle difficile dans le Westhoek. De cet écrémage, seuls Sébastien Bedoret, PJM Cracco et Vincent Verschueren subsistaient pour être groupés en moins d’une minute afin de jouer la gagne.