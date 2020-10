Stefano Nepa a frôlé la catastrophe lors des essais libres de la Moto3 au GP du Mans ! Sur une route extrêmement glissante à cause de la pluie, le pilote de 18 ans a perdu le contrôle de sa moto et s'est retrouvé à glisser sur toute une partie de la piste. Juste derrière, Carlos Tatay a parfaitement su maitriser ses nerfs. Grâce à un coup de frein prolongé, il est parvenu à ne pas écraser l'Italien et a pu poursuivre la course. Stefano Napa marchait en sortant du crash. Un véritable miracle.