Nous vivrons ce samedi la deuxième épreuve du championnat du monde des voitures électriques. Après l’Arabie saoudite, nous voici au Maroc, plus précisément à Marrakech. Lors du round d’ouverture, le Portugais Felix da Costa a signé la première victoire de sa carrière en Formula E devant Jean-Eric Vergne, le champion en titre et un Jérôme D’Ambrosio retrouvé depuis qu’il a rejoint la formation Mahindra. Pour des raisons contractuelles, Pascal Wehrlein a dû attendre ce week-end pour rejoindre D’Ambrosio. Ils devraient avoir fière allure même si l’expérience manque au jeune Allemand alors que D’Ambrosio n’a pas loupé la moindre escapade électrique. Question : Wehrlein n’aura-t-il pas la tête ailleurs ? En effet, dans les prochaines heures, il devrait être promu pilote de réserve de la Scuderia Ferrari.

Un autre ex de la F1, qui n’a pas de bouteille en FE, est évidemment Stoffel Vandoorne. Il a rejoint la formation HWA, partenaire de Mercedes. Gary Paffett est son équipier. En Arabie, le Britannique a renoncé et le Belge est passé de la quatrième à la 16e place, perdant de la puissance au fil des kilomètres. Il doit maintenant oublier McLaren et la F1. Il s’est évidemment rassuré lors des qualifications de la première joute et on imagine qu’il pourrait être rapidement en concurrence avec Jérôme D’Ambrosio. Les deux hommes se respectent et s’apprécient. Pourquoi ne pas les imaginer en frères siamois sur certains podiums ? L’expérience et les qualités stratégiques des équipes et des pilotes seront au centre des débats.

Jérôme D’Ambrosio connaît la musique : "Il ne suffit pas de partir à point, mais il faut étudier différents plans de combat et s’appuyer sur un team qui a d’excellents réflexes, quitte à modifier l’un ou l’autre paramètre en fonction des circonstances."

Le pilote belge a tous les atouts dans son jeu.