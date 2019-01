Le Qatari Nasser Al-Attiyah (Toyota) a remporté la 9e étape autos du Dakar 2019, disputée autour de Pisco sur 409 km, dont 313 de spéciale, mercredi au Pérou.

Leader du classement général, le pilote du Team Overdrive de Jean-Marc Fortin s'est imposé avec 4:58 d'avance sur l'Espagnol Nani Roma (Mini) et 7:15 sur le Sud-Africain Giniel De Viliers (Toyota).

Le Polonais Jakub Przygonski et son copilote belge Tom Colsoul (Mini) prennent la 4e place de l'étape, à 14:01 du vainqueur.

Le Français Stéphane Peterhansel (Mini), lauréat à 13 reprises du Dakar et 4e au général, a dû abandonner mercredi après 26 kilomètres de la 9e étape.

Au général, Nasser Al-Attiyah, vainqueur du Dakar en 2011 et 2015 et 2e il y a un an derrière Carlos Sainz, compte une confortable avance de 51:27 sur Nani Roma. Jakub Przygonski et Tom Colsoul pointent au 3e rang à 2h31:51.

Le Dakar 2019 se terminera jeudi au terme de la 10e étape qui reliera Pisco à Lima sur 359 km dont 112 de spéciale.