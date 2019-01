Le Français Stéphane Peterhansel, lauréat à 13 reprises du Dakar et quatrième au général, a dû abandonner après 26 kilomètres de la 9e étape disputée autour de Pisco sur 409 km, dont 313 de spéciale, mercredi au Pérou.

Le copilote de "Monsieur Dakar", David Castera, est touché. Peterhansel, au volant de sa Mini, a gagné les étapes N.3 et 7 et pointait à la 4e place du général, à 53:30 du leader qatari Nasser Al Attiyah (Toyota). Le podium provoisire est complété par l'Espagnol Nani Roma (Mini) et le Français Sébastien Loeb (Peugeot). Cet abandon devrait permettre au pilote polonais Jakub Przygonski et à son copilote belge Tom Colsoul de grimper à la 5e place.

Peterhansel, 53 ans, détient le record absolu de victoires au Dakar avec 6 succès en moto avec Yamaha (1991, 1992, 1993, 1995, 1997 et 1998) et 7 en auto avec Mitsubishi (2004, 2005, 2007), Mini (2012, 2013) et Peugeot (2016, 2017). En 2018, il avait dû se contenter de la 4e place malgré 3 victoires d'étape.