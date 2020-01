Bernhard ten Brinke et Tom Colsoul (Toyota Hilux) ont terminé à la quatrième place de la onzième et avant-dernière étape du Dakar à 10:14 de Stéphane Peterhansel (MINI).

Au classement, le duo occupe la 7e place. Ten Brinke et Colsoul n'ont eu aucun problème dans la deuxième partie de l'étape marathon et ont donc signé leur meilleur résultat sur ce Dakar. "C'était une longue et difficile épreuve pleine de pièges, mais on s'en est bien sorti. Nous avons encore roulé à un rythme régulier sans prendre beaucoup de risques. Cette approche a été récompensée par le quatrième meilleur temps. Beaucoup de dunes, beaucoup de hors-piste et, comme mercredi, des descentes dangereuses", a raconté Tom Colsoul.

Vendredi, le duo affrontera de nouveau une étape à la navigation difficile. Mais avant que le Belge ne parte, on discutera beaucoup. Ten Brinke et Colsoul s'étaient hissés à la sixième place mais les revoilà à nouveau septièmes. "Terranova joue un sale jeu. Il s'est écrasé à l'arrière de Van Loon. Une fois au bivouac, il est allé demander à récupérer son temps parce qu'il s'était soi-disant arrêté pour aider Van Loon, qui s'est retrouvé coincé dans un endroit dangereux. Terranova a récupéré son temps et se retrouve à nouveau devant nous. J'ai protesté et demandé une enquête plus poussée."