Bernhard Ten Brinke et Tom Colsoul (Toyota Hilux) ont terminé à la septième place du Dakar.

Une plainte contre Orlando Terranova (Mini), qui a terminé sixième, n'a pas été retenue. Ten Brinke et Colsoul s'étaient rendus en Arabie Saoudite pour une place dans le top cinq. Colsoul est déçu, mais pas de sa performance ni de celle de Bernhard Ten Brinkes.

Jeudi dernier, Erik Van Loon s'est arrêté après une dune et l'Argentin Terranova a heurté Van Loon à l'arrière. "A cause du choc, Terranova a à son tour été bloqué et a essayé de se dégager pendant plusieurs minutes. Il a demandé à récupérer ces minutes le soir-même en prétextant qu'il avait aidé Van Loon, ce qui était complètement faux", a expliqué Tom Colsoul. "J'ai rapporté l'incident avec une note et j'ai demandé à vérifier l'histoire avec Van Loon. Quelque chose qui, je pense, n'est jamais arrivé."

Un Argentin, compatriote de Terranova, a dû se décider ce soir. "C'est officiel. On reste septième et Terranova peut rester sixième. C'est injuste, une véritable honte. Mais je peux écrire cela cent fois plus rien ne changera", regrette Tom Colsoul.

Hormis l'incident de jeudi, Colsoul revient sur ce Dakar avec des sentiments mitigés. "D'une part parce qu'après une saison 2019 décevante, faites d'abandons et de problèmes, nous avons maintenant terminé un rallye pratiquement sans faute. Il n'y a pas une égratignure sur la carrosserie et nous n'avons pas vraiment vécu un seul moment de folie. Tout comme en 2015, la dernière fois que Bernhard a formé une équipe avec moi et a participé au Dakar, nous avons terminé à la septième place. D'autre part, nous avons dû passer un sacré temps à chercher les bons réglages. Cette configuration était également à l'origine des nombreuses crevaisons. Une fois qu'on a trouvé la bonne configuration, ça s'est mieux passé. Mais en fait, le Dakar était déjà terminé pour nous à ce moment-là. La deuxième semaine a été bonne, mais le fait que nous ayons raté la sixième place est une honte, une honte. Quelque chose comme ça ne devrait pas arriver."