Du côté des motos, Kevin Benavides (Honda) réussit un coup double. Vainqueur de l’étape, il devient également le 5e leader différent de ce Dakar en autant d’étapes. Victime d’une erreur de navigation et d’une chute violente qui le vit se fracturer le nez sur ses instruments de navigation, l’Argentin a réussi à vaincre sa douleur pour raccrocher au peloton de tête et signer le meilleur chrono du jour devant son équipier chilien, Nacho Cornejo et l’Australien Toby Price (KTM). Au général, le Français Xavier de Soultrait (Husqvarna), 6e du jour à plus de 7 minutes, demeure en embuscade dans une catégorie moto décidément très volatile et particulièrement indécise avec dix pilotes en moins de 15 minutes.

Le Sud-Africain Giniel de Villiers (Toyota) a remporté la 5e étape du Dakar 2021 entre Riyad et Al Qaisumah, longue de 662 km, dont 456 sous les chronomètres. Le vainqueur de l’édition 2009 a devancé son compatriote Brian Baragwanath (Century Racing) au terme d’une duel au couteau jusqu'à la ligne d’arrivée de la spéciale. Le duo sud-africain devance Stéphane Peterhansel (Buggy JCW MNI), le leader de l’épreuve qui profite de l’étape pour reprendre plus de 2 minutes à son plus proche poursuivant au général, le Qatari Nasser Al-Attiyah (Toyota), 4e aujourd’hui après avoir signé deux victoires d’affilée. Huitième du jour à plus d’un quart d’heure de De Villiers, Carlos Sainz (Buggy JCW MINI) consolide néanmoins sa 3e place, profitant de l’abandon du Sud-African Lategan (Toyota), victime d’une fracture de la clavicule, ainsi que des ennuis mécaniques de Serradori et de notre compatriote Fabian Lurquin (Buggy CR6 SRT) qui concèdent plus de 4 heures ainsi que de problèmes de Sébastien Loeb (Hunter Prodrive).