Matthieu Serradori et Fabian Lurquin (Century) se sont retrouvés à l'arrêt dès le 17e kilomètre de la cinquième étape du Dakar et attendent l'assistance pour réparer une roue cassée de leur buggy, jeudi.

La cinquième étape du Dakar amène la caravane de Riyadh à Buraydah pour un périple de 625 km, dont 419 de spéciale. L'étape était annoncée comme extrêmement difficile. Et cela s'est confirmé. Après 17 km, un amortisseur de la voiture de Serradori et Lurquin a été endommagé et une roue s'est cassée. Le duo doit attendre l'assistance pour réparer les dégâts. Après quatre étapes, le duo occupait la sixième place du général.

Après le départ, le Sud-Africain Henk Lategan (Toyota Hilux) a eu un accident. Il souffre d'une fracture de la clavicule et a été transporté à l'hôpital. Le Sud-Africain s'était illustré avec une deuxième et une troisième places lors des deux dernières étapes.

Carlos Sainz (MINI John Cooper Works) et Sébastien Loeb (Hunter) ont aussi connu des problèmes en début d'étape. Les deux ont perdu plus d'une demi-heure au premier au waypoint. Au deuxième waypoint, le retard de Loeb était déjà d'une heure. Le Français avait écopé mercredi d'une pénalité de 5 minutes pour pour vitesse excessive au passage d'une zone contrôlée. Une sanction totalement injustifiée selon Loeb, qui a fait part de sa colère sur les réseaux sociaux, traitant les commissaires "d'incompétents".

Avec son co-pilote Nicolas Delangue, ils ont terminé à la 22e place à 22:32 du vainqueur Nasser Al-Attiyah (Toyota). Au classement général, le duo occupe la 46e place.

Alexandre Leroy, meilleur Belge de la 4e étape: "Nous avons passé une bonne journée"

Alexandre Leroy (Century) a réalisé la meilleure prestation du jour côté belge dans la catégorie voitures lors de la 4e étape du Dakar mercredi en Arabie Saoudite.

Alexandre Leroy et Nicolas Delangue ont montré lors de cette 4e étape qu'ils avaient appris de leurs erreurs commises dans les précédentes étapes pour terminer 22e devant Mathieu Serradori et Fabian Lurquin, 25e. "Nous avons passé une bonne journée et avons rattrapé beaucoup d'autres participants", a expliqué Alexandre Leroy. "Cela n'a pas toujours été facile avec la poussière qui se coinçait parfois. La visibilité était parfois très limitée. Mais nous nous en sommes bien sortis et nous avons terminé à la 22e place. Nous attendons avec impatience la prochaine étape. Nous allons garder le même objectif."