Il l’avait annoncé la veille, dès son arrivée à Bisha. Obligé d’ouvrir la piste après avoir signé le meilleur chrono du prologue, Nasser Al Attiyah avait paradoxalement mordu la poussière. "Ce n’est jamais un avantage de s’élancer en premier sur une longue étape car non seulement vous devez faire la trace et indiquer le cap à vos poursuivants, mais en plus vous n’avez aucune référence", indiquait Nasser Al Attiyah, parti dixième lundi matin. "Dimanche, j’étais dans un faux rythme, trop prudent. Mais ce lundi, tout s’est passé selon le plan et j’ai pu remporter l’étape."