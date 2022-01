Le pilote Kamaz a devancé ses équipiers et compatriotes Eduard Nikolaev et Andrey Karginov. Le tenant du titre a pris la tête au deuxième pointage et s'est ensuite mis à l'abri des adversaires venant de son propre camp. Il a signé le temps de 3h14:15, soit respectivement 1:27 et 1:49 de mieux que Nikolaev et Karginov.

Le Chilien Ignacio Casale (Tatra) est finalement parvenu à passer le Russe Anton Shibalov (Kamaz) pour terminer quatrième à 2:35.

À deux étapes du but, Sotnikov affiche un 10:18 d'avance sur Nikoleav. Shibalov pointe à 44:27 et Karginov à 1h49:19.

Côté belge, Peter Willemsen, copilote du Néerlandais Martin van den Brinck (Iveco), a terminé 9e du jour à 10:56 et est 6e du général (+ 3h06:53). Jan Van der Vaet, aux côtés du Néerlandais Pascal de Baar (Riwald), est 16e du général (+12h56:08) après une 12e place mercredi.