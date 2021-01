Disputée sur 457 km entre Bisha et Wadi Ad Dawasir, la 2e étape du Dakar 2021 a vu la deuxième victoire d'étape de la Toyota Hilux de Nasser Al Attiyah. Parti idéalement placé, dans la poussière de ses rivaux après une 1ère étape où il s'était montré trop prudent, le Qatari a imposé son Pick-up Toyota avec 2'35 d'avance sur la Mini Grand Raid de Stéphane Péterhansel. Le Français, déjà lauréat à treize reprises du raid marathon imaginé par Thierry Sabine a pris la tête de l'élevé avec 6'37 déjà d'avance sur son équipier, le tenant du titre Carlos Sainz qui a concédé plus d 9' ce lundi. Après deux étapes, les trois grands favoris se retrouvent logiquement aux trois premières places, avec une Toyota à 9'14 lancé à la poursuite des deux Mini.

Au quatrième rang provisoire du général, a déjà un petit quart d'heure, on trouve le buggy SRT de Mathieu Serradori. Epaulé par notre compatriote Fabien Lurquin, le François a terminé 5e de l'étape du jour derrière le Toyota de Yazeed Al Rajhi et devant le Buggy Prodrive de Sébastien Loeb qui remonte au 7e rang général (à 36'40) même si le nonuple champion de rallye a tout de même encore concédé 16'53.

Coéquipier du Néerlandais Bernhard Ten Brinke, Tom Colsoul occupe actuellement la 9e place du classement provisoire à 41'49.

Les grands perdants du jour sont Martin Prokop et Giniel De Villiers. Parti troisième ce matin, le Tchèque a perdu plus de trois quarts d'heure. L'addition est encore plus salée pour le Sud-Africain laissant 52 minutes et sans doute déjà ses espoirs de podium.

Changement de leader aussi sur deux roues avec la victoire sur cette spéciale de l'Espagnol Joan Barreda Bort. Le pilote Honda s'empare du leadership avec 6'23 d'avance désormais sur l'Américain Ricky Brabec bien revenu après ses déboires de la veille.