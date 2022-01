Le chemin de croix de Guillaume de Mevius se poursuit pour ce premier Dakar sur les traces de son père. Après le forfait de son copilote Tom Colsoul testé positif au Covid-19 à la veille du départ et deux bris de transmissions lors des étapes 1 et 3, l'ex-espoir du rallye belge a été victime d'un sérieux accident ce jeudi lors de la boucle de Riyadh (voir photo).

Si l'équipage belgo-américain s'est heureusement sorti indemne de sa pirouette, ce n'est pas le cas du proto OT3 couvé par Overdrive. Pourra-t-il repartir ce vendredi pour accumuler encore de l'expérience et peut-être signer l'une ou l'autre performance comme lors de son premier scratch de catégorie lundi ou son deuxième chrono d'hier ? "On ne sait pas encore, » nous a fait savoir le patron de l'équipe Jean-Marc Fortin. « L'arceau de sécurité serait peut-être touché ce qui signifierait l'abandon définitif. On attend le verdict des commissaires chargés de contrôler cela."