La sixième spéciale du Dakar vient de s'achever du côté de Riyadh. Et la première info du jour était l'abandon officiel de Guillaume de Mevius. Comme le craignait son chef de team Jean-Marc Fortin la veille, l'arceau de son proto OT3 a été touché dans sa cabriole et donc il n'a pas été autorisé à reprendre la piste. Cette première expérience écourtée laissera donc un goût amer à notre compatriote qui n'aura au final terminé que deux spéciales, avec un scratch et un deuxième chrono dans l'autre.

La deuxième nouvelle était la chute dès le début de la spéciale du motard Ross Branch, transféré à l'hôpital avec des contusions. Trop rugueuse avec le passage la veille des camions et autos sur cette piste et les ravages faits par les pluies de ces derniers jours, la spéciale a été neutralisée après 101 km pour les deux roues.

Sur quatre, c'est l'Argentin Orlando Terranova qui a offert à Prodrive et son buggy Hunter BRX une deuxième victoire d'étape. Son équipier Sébastien Loeb s'est par contre fourvoyé en début d'étape et a concédé une vingtaine de minutes. Cela lui fait perdre de peu sa deuxième place au classement général où il est désormais devancé de six secondes par l'autre Toyota de Yazeed Al Rajhi. Malgré six minutes perdues aujourd'hui en vue de l'arrivée, Nasser Al-Attiyah continue sa promenade de santé avec désormais 50.19 d'avance sur son équipier saoudien.

Notons la deuxième place sur cette spéciale de l'ex-champion DTM Mattias Ekström et son buggy Audi Hybride au détestable son strident. Encore marqué pas de chance pour son équipier Carlos Sainz, à l'arrêt alors qu'il pointait en tête au premier contrôle de passage. Comme la veille, Stéphane Peterhansel s'est arrêté auprès du "Matador" pour tenter de l'aider et lui permettre de repartir sans devoir attendre le camion d'assistance Audi. Avec une seule victoire d'étape à ce jour et pas un seul buggy dans le Top 15, la marque aux anneaux est plutôt en retrait par rapport à ses espérances sur cette première semaine.