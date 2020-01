Le Madrilène a désormais 10 minutes d'avance sur son plus proche rival.

Les machines se sont réveillées ce dimanche pour avaler la plus longue étape de ce Dakar 2020 avec 546km de spéciale et 195km entre Riyadh et Wadi. Carlos Sainz (Mini) a d'emblée frappé fort en se montrant le plus rapide. Le Madrilène a précédé de 2:12 son principal rival Nasser Al-Attiyah (Toyota), ce qui lui permet de faire passer son avance sur le Qatari à 10 minutes pleines. Même s'il y a encore loin de la coupe aux lèvres, cela commence à sentir bon pour l'ex-pilote Volkswagen et Peugeot.



Le troisième du jour est le troisième du classement général. Stéphane Peterhansel (Mini) s'est montré 2:53 plus lent que Sainz. Le recordman de victoires sur le Dakar a désormais près de 20 minutes de retard sur son équipier du Mini Team X-Raid. Quatrième à moins de 3 minutes du Matador, Bernhard Ten Brinke (Toyota), copiloté par le Belge Tom Colsoul, a signé son meilleur résultat sur cette édition 2020. Cinquième chrono pour Yazeed Al Rajhi (Toyota) devant un excellent Fernando Alonso (Toyota).



Giniel De Villiers (Toyota), Jakub Przygonski (Mini), Orlando Terranova (Mini) et Yaser Seaidan (Mini) complètent le Top 10 du jour. Demain, les rescapés feront une boucle autour de Wadi Al Dewasir. 477km de spéciale sont au programme, avec des paysages montagneux ainsi qu'une ligne droite de 40km à avaler plein gaz !