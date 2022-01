Devant une forte mobilisation des moyens de secours aériens dédiés aux courses des motos et du Dakar Classic, la direction de course a décidé, un peu après midi, de stopper leurs déroulements afin d’assurer la sécurité des concurrents.

La course auto qui se déroule dans un autre secteur et avec un dispositif aérien de secours indépendant n’a pas été impactée", a écrit l’organisation, précisant que les résultats des catégories moto et du Dakar Classic seront adaptés à la situation selon les règlements en vigueurs.