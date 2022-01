L'étape de vendredi, autour de Riyad, était parcourue sur le même tracé que les voitures, les camions et les SSV jeudi. Un passage qui a endommagé la route en plus de la pluie tombée ces dernières heures.

"La course motos et quads a été arrêtée à la première neutralisation au pk 101, la dégradation de la piste due au passage des autos et camions hier, associée aux fortes pluies récentes, ayant rendu le parcours impraticable. Le classement de la 6e étape sera établi au km 101", a communiqué l'organisation.

Jeudi, l'étape avait déjà été interrompue après 269 km pour des raisons de sécurité, à cause d'une probable tempête de sable.