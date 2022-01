Le Russe a devancé son équipier et compatriote Eduard Nikolaev (Kamaz) de 1:37. Les Néerlandais Martin van den Brink et Bernard Der Kinderen et leur copilote belge Peter Willemsen (Iveco) ont pris la troisième place à 4:25. Shibalov a décroché son premier succès dans ce Dakar. Son équipe, Kamaz, a depuis le début terminé au minimum aux deux premières places de chaque étape. Le leader du général, Dmitry Sotnikov, a terminé cinquième dimanche, concédant 6:52. Il conserve la tête avec 5:14 sur Nikolaev et 31:25 sur Shibalov. Le trio van den Brink/Der Kinderen/Willemsen pointe en septième position à 1h59:45.

Jan Van Der Vaet, copilote du Néerlandais Pascal De Baar (Renault) a fini dimanche treizième à 29:37.

Chez les prototypes légers, l'Américain Seth Quintero (OT3) a décroché sa sixième victoire dans ce Dakar. Il a cette fois devancé l'Espagnole Cristina Gutierrez Herrero de 5:11 (OT3) et le Sud-Africain Mavel Lebedev (Can-Am) de 11:51. Quatrième de l'étape à 12:47, le Chilien Francisco Lopez Contardo (Can-Am) a creusé l'écart au général, le Suédois Sebastian Eriksson (Can-Am) perdant plus d'une heure dimanche. Une pénalité de 10 heures a compromis les chances de victoire de Quintero.