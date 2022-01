L'année 2021 s'est très mal terminée pour Tom Colsoul... et Guillaume de Mevius. A quelques heures seulement du départ, l'équipier belge a été testé positif au Covid-19. L'expérimenté copilote de Landen a donc été prié de rester dans sa chambre isolé et ne pourra donc pas s'élancer ce 1er janvier de Djeddah pour aller disputer le prologue à Hail.

Un gros coup de stress du coup forcément aussi pour son jeune pilote s'apprêtant à disputer son premier Dakar et qui a donc dû trouver dare-dare une solution de remplacement. Au final, c'est le très expérimenté Kellon Walsh, ancien pilote KTM en moto devenu par la suite l'équipier de Robby Gordon en auto qui sautera in extremis dans le baquet du proto OT3 de chez Overdrive et dictera