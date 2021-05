Ulysse De Pauw et Ugo de Wilde sont deux pilotes très jeunes, dix-neuf ans pour le premier, dix-huit à peine pour le second, et pourtant ils se connaissent et s'affrontent sur les pistes depuis très longtemps.

C'est Ugo qui a débuté en premier en karting Outdoor, sur la petite piste d'Amay hélas aujourd'hui à l'abandon. Il avait à peine 5 ans. Membre du Delahaye Racing Team depuis toujours, le petit Bruxellois a attiré Ulysse, filleul de Pierre Sevrin (l'un des patrons de l'écurie wavrienne avec son ami d'enfance Gilles Terlinden), vers le kart deux temps.

Le début de huit saisons de grande rivalité sur les pistes de kart belges mais aussi européennes et mondiales avec des titres de part et d'autres.