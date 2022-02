Les temps sont durs pour les Legend Boucles. Forcé à l'annulation l'an dernier pour les raisons que vous savez, l'épreuve est de retour avec quelques semaines de retard les 5 et 6 mars mais sans fête sous le chapiteau et interdiction de passer dans les rues de Bastogne. Les effets de la crise se font ressentir avec à peine un peu plus de 200 voitures, soit le nombre le plus faible de la dernière décennie. Mais surtout, les pilotes qui ont écrit la légende des rallyes belges et mondiaux manquent à l'appel. Seul Jean-Pierre Van de Wauwer qui n'a raté aucune édition de l'Historic se bat pour représenter l'ancienne génération. Mais sans star du mondial, sans aucun des trois mousquetaires, sans les Thiry, Loix, Duval, Verreydt, Gaban, Munster, de Mevius, Timmers qui ont fait jadis les grandes heures des boucles, avec des autos de plus en en plus modernes et de trop nombreuses catégories pour tenter de contenter tout le monde, on est bien loin aujourd'hui de l'esprit originel de 2006. C'est bien dommage. Reste que les passionnés viendront voir beaucoup de Porsche et Ford Escort MKII dans la catégorie de pointe. Et que les vrais nostalgiques attendront sans doute le passage des Classic pour voir des autos un peu plus originales et rappelant toujours de bons souvenirs.

A la décharge de l'équipe entourant Pierre Delettre, il faut avouer que les derniers mois n’ont pas été de tout repos. Entre le climat d’incertitude sur le plan sanitaire, les demandes des autorités et le report d’un mois positionnant l’épreuve de manière inconfortable, rien n’a été simple. « A maintes reprises, au gré des annonces et des désannonces, des demandes et des complications, nous avons envisagé l’hypothèse d’une nouvelle annulation, explique Pierre Delettre. Le report d’un mois, c’était ça ou rien. Mais face à l’enthousiasme et aux encouragements des uns et des autres, notamment du côté des concurrents régionaux, nous avons décidé de mener cette édition à bien, du moins d’un point de vue sportif. Les autorités nous ont en effet demandé de laisser tomber le côté festif de l’événement en 2022. Il n’y aura donc pas de parade du vendredi soir au centre-ville, pas de séances de dédicaces, et l’habituel barnum de la Place McAuliffe sera déplacé vers le zoning industriel de l’ancien marché couvert. Ce n’était bien sûr pas notre souhait, mais la mise sur pied d’une telle épreuve exige une totale collaboration avec les autorités provinciales et communales. Si nous voulions préserver le volet sportif, il fallait pouvoir se passer du reste cette année. »

Si l’on excepte les différentes opérations de contrôle technique et administratif, ainsi que les reconnaissances des spéciales du samedi pour les catégories concernées, tout se déroulera donc les samedi 5 et dimanche 6 mars. Avec un découpage qui respecte la tradition, à savoir deux boucles de cinq spéciales sur asphalte toutes du côté de Bastogne lors d’une longue journée de samedi, avant six spéciales en ligne, dites ‘forestières’, le dimanche.

« Pour différentes raisons, nous avons limité la longueur des tronçons à un maximum de 15 kilomètres, commente Eric Chapa, en charge du parcours et de la gestion sportive. Lorsque ce tracé a été imaginé et réalisé, la peste porcine était toujours d’actualité. Ce qui explique qu’on ne s’enfonce pas toujours profondément dans les forêts. Depuis lors, cette situation a évolué favorablement. Nous avons néanmoins décidé de conserver le parcours prévu pour 2021, étant donné qu’il était bouclé et surtout validé."

Une affiche Lefèbvre-Cherain

Ce qui nous amène au plateau de cette édition 2022. Edition de transition ou pas, la R.A.C. Spa a tenu à faire honneur à la tradition en alignant un pilote ‘international’ en mesure de défier les meilleurs Belges. Et c’est le bien connu Nordiste Stéphane Lefèbvre qui, une semaine après le Haspengouw, va s’y coller, au volant de la Ford Escort MK2 Gr.4 de Christophe Jacob. Un bolide qui s’est déjà illustré à Bastogne entre les mains de François Duval, Mikko Hirvonen, Bryan Bouffier et Kris Meeke.

« J’avais clairement exprimé mon souhait d’être au départ de cette épreuve que je connais… sans réellement la connaître, explique Lefebvre. J’ai pris deux fois le départ en Citroën Visa 1000 Pistes, mais j’ai renoncé trop rapidement. Cette fois, ce sera totalement différent… même s’il s’agira de mon tout premier rallye au volant d’une propulsion ! En compagnie de Xavier Portier, nous tenterons évidemment de pointer en haut du classement, mais je préfère ne pas trop m’avancer. J’aurai tellement de choses à découvrir qu’il vaut mieux rester prudent. »

Face au duo Lefebvre-Portier, on retrouvera un Cédric Cherain remonté comme jamais au volant d’une Porsche 911 Gr.4 alignée par August Porsche Addiction. Il y a deux ans, le Liégeois a achevé l’épreuve en 2ème position derrière Kris Meeke, et il se voit bien progresser d’une petite place dans la hiérarchie.

Quant à Jean-Pierre Van de Wauwer, qui a remporté les Legend Boucles en 2012, il remue ciel et terre pour boucler le budget lui permettant d’honorer son engagement avec sa très belle et appréciée Lancia Beta Monte-Carlo Gr.4. Le Verviétois, qui n’a jamais manqué la moindre édition des Legend Boucles, entend poursuivre sur sa lancée…

Dans le sillage de ces bolides, le groupe des gros outsiders est particulièrement impressionnant, avec des pilotes qui peuvent constituer autant de très bonnes surprises au bout des deux étapes. Jonas Langenakens (Ford Escort MK2), Olivier Cartelle (Ford Escort MK2), Christophe Daco (Ford Escort MK2), Guino Kenis (BMW 325i), Johnny Delhez (Ford Escort MK2), Gérard Marcy (Porsche 911 Gr.4), Harold de Hemptinne (Ford Escort MK2), Frédéric François (Ford Escort MK2), Romuald Thirion (Opel Ascona A), Loïc Pirot (Ford Escort MK2), Emile Breittmayer (Ford Escort MK2), Benoît Galand (Opel Manta 200), le Français Thierry Barjou (Ford Escort MK2) sont en effet tous des candidats au podium final dans des "Legends" qui devront attendre, on l'espère, 2023 et un meilleur contexte avant de renouer avec la vraie tradition des légendes...