Un an s'est écoulé depuis qu'Alessandro Zanardi a été grièvement blessé dans un accident de handbike en Italie en juin 2020. Cela a été une année au cours de laquelle l'Italien a montré une fois de plus sa combativité, même s'il s'agit d'un long chemin vers le recouvrement de ses moyens. Dans une interview au service communication de BMW Motorsport dont l'ancien pilote de F1 demeure l'ambassadeur, son épouse Daniela Zanardi fait le point sur l'état de santé du Transalpin.

Daniela, comment va Alex ces temps-ci ?

"Un an après l'accident, l'état d'Alex est globalement stable. Il est actuellement dans une clinique spéciale, où il suit un programme de rééducation. Cela comprend des stimulations multimodales et pharmacologiques sous la direction de médecins, de kinésithérapeutes, de neuropsychologues et d'orthophonistes pour tenter de faciliter son rétablissement."

Beaucoup de temps s'est écoulé depuis le dernier bulletin sur la santé d'Alex. Y a-t-il une raison particulière ?

"Nous avons reçu tant de vœux pour son rétablissement, et je voudrais profiter de cette occasion pour dire un grand merci, au nom d'Alex, pour chaque message de soutien reçu. Après des consultations avec les médecins, le moment semble maintenant venu d'offrir ce petit aperçu du processus de rétablissement d'Alex avec cette interview. Je voudrais dire à toutes ces personnes qui pensent et prient pour Alex qu'il se bat – comme il l'a toujours fait. L'affection que nous avons reçue d'amis, de fans, de connaissances, d'athlètes et de personnes impliquées dans le sport automobile au cours de l'année écoulée a été tout simplement touchante et bouleversante et nous a été d'un énorme soutien pour faire face à tout cela. Par ailleurs, un merci tout spécial va au personnel médical."

Comment pouvez-vous décrire l'évolution d'Alex depuis l'accident ?

"Ce fut un processus très complexe qui a demandé beaucoup de neurochirurgie et qui a été caractérisé par un certain nombre de problèmes. Alex est dans un état stable, ce qui signifie qu'il peut suivre des programmes d'entraînement pour son cerveau et son corps. Il peut communiquer avec nous, mais il est toujours incapable de parler. Après un long coma, les cordes vocales doivent retrouver leur élasticité. Cela n'est possible que par la pratique et la thérapie. Il a encore beaucoup de force dans ses bras et ses mains. Il s'entraîne intensément avec l'équipement."

Quelles sont vos attentes pour l'avenir ?

"C'est certainement un autre énorme défi qui nous attend. Nous vivons une très longue course et pour le moment, aucune prévision n'est faite pour le moment où il pourra rentrer chez lui. Nous mettons toute notre énergie dans le rétablissement d'Alex. Par conséquent, nous avons décidé d'utiliser cette interview comme une occasion unique d'informer le public sur son état de santé et de répondre à quelques questions fréquemment posées. Nous apprécions que tout le monde comprenne que nous n'en dirons pas plus pour le moment."