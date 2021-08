Le 29 décembre 2013 restera à jamais un jour noir pour le sport automobile. Alors qu'il était accompagné de son fils Mick, Michael Schumacher avait été victime d'une grosse chute à ski en pratiquant du hors piste à la station de Méribel, en Savoie.

Un choc tellement dur que son casque s'était brisé en quatre morceaux. Depuis, les nouvelles sur son état de santé ont été très rares. Mais bientôt 8 ans plus tard, la chaîne française RMC Story a décidé de mener son enquête sur ce dramatique accident et de nouvelles révélations viennent d'être faites dans ce documentaire intitulé "Michael Schumacher : en quête de vérité", qui sera diffusé le 27 août prochain.

D'après les révélations d'un moniteur de ski présent sur les lieux de l'accident, un objet en particulier est à l'origine des dégâts physiques sur le pilote. Cet objet ne serait autre que sa Go Pro, une mini-caméra fixée sur son casque. Olivier Fourcade, moniteur de ski à Méribel, était aux côtés de Michael Schumacher et de son fils lorsque l'accident s'est produit. Il explique que l'attache de la Go Pro aurait aggravée les blessures du pilote de Formule 1. C'est en tombant au sol en voulant éviter une pierre que la petite caméra lui aurait ensuite perforé le crâne. "C'est la faute à pas de chance", a expliqué Fourcade. Tombé ensuite dans le coma, Michael Schumacher a depuis été hospitalisé à de nombreuses reprises.

Un documentaire sortira le 15 septembre sur Netflix

Netflix a par ailleurs dévoilé ce mercredi la bande-annonce de son documentaire consacré à Michael Schumacher qui sera tout simplement intitulé "Schumacher" et sera réalisé par Vanessa Nöcker. Ce documentaire qui durera 112 minutes comporte beaucoup d'images d'archives exclusives et a été approuvé par la famille du septuple champion du monde de F1, dont plusieurs membres ont été interviewés tout au long de documentaire.