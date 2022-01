C’est la grande nouveauté de cette saison 8 de Formula E. Le changement total du système de qualifications qui se disputeront un peu comme un tournoi automobile dans le style de "La course des Champions".

Les 22 pilotes seront répartis en deux groupes équitables de onze, selon le classement du championnat. Les places impaires (1-3-5,...) formeront le groupe A et les paires le groupe B. Chaque groupe aura droit à dix minutes à 220 KW (pas la puissance maximale) avec deux trains de pneumatiques, obligation étant faite de signer un chrono dans les cinq premières minutes.

Les quatre premiers de chaque poule s’affronteront ensuite lors de duels avec le premier du groupe A face au 4e du groupe B (A2 face à B3, A3 face à B2 et A4 face à B1) pour les quarts de finale où les pilotes s’élanceront seuls à dix secondes d’intervalle pour un tour lancé. Le meilleur des deux de chaque affrontement passera au stade des demies où là, la puissance montera à 250 KW. Idem ensuite pour accéder à la grande finale selon le même système.

Un nouveau mode de qualifications qui peut paraître compliqué sur le papier mais permettra au poleman de boucler au final cinq tours chronos. Cela s’annonce plus spectaculaire et ludique et handicapera nettement moins les meilleurs pilotes du championnat qui, parfois, ruinaient leur week-end sur une piste verte dans le groupe 1, premier à s’élancer.

Cela signifie aussi par contre que ce championnat moins "loterie" sera au final nettement moins disputé et qu’il ne devrait plus y avoir six ou sept pilotes capables d’être couronnés au départ du dernier week-end.

Le calendrier 2022

28-29/01 Darya (Arabie saoudite)

12/02 Mexico (Mexique)

09-10/04 Rome (Italie)

30/04 Monaco (Monte-Carlo)

14-15/05 Berlin (Allemagne)

02/07 Vancouver (Canada)

16-17/07 New-York (USA)

30-31/07 Londres (Angleterre)

13-14/80 Séoul (Corée du Sud)