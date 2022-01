Celui qu’on a longtemps surnommé le Nivellois de Phoenix Arizona, exilé aux États-Unis depuis les années 80, compte douze participations successives aux 24H de Daytona entre 1994 et 2005. Parmi elles, deux succès en 1998 et 2002 et une deuxième place en 1996. "On avait signé la pole et on menait en 1996, mais Bob Wollek s’est accroché avec une GT dans une chicane, se souvient Didier Theys. On a perdu deux tours et terminé deuxième à 50 secondes."