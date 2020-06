Mühlner Motorsport est la meilleure formation noire-jaune-rouge classée avec une 3ème place au scratch...

Organisées par les Hollandais de Creventic, les 24 Heures de Portimao marquaient ce week-end le première course européenne à avoir lieu depuis l'éclatement de la pandémie de Covid-19. Quinze voitures étaient présentes au Portugal pour cette reprise des festivités, le tout sous un beau soleil. La victoire fut rapidement jouée avec le crash éliminatoire de la Mercedes-AMG GT3 n°84 HTP Motorsport qui partait en pole. Le bolide allemand inaugurait la liste des abandons. Herberth Motorsport avait dès lors la voie libre, sauf grand malheur. La 911 GT3-R n°92 de Müller-Häring-Konstantinou-Seefried-Joos s'impose avec la bagatelle de 731 tours couverts, soit 26 de plus que la voiture-soeur n°91 de Renauer-Renauer-Allemann-Bohn.

Mühlner Motorsport a réalisé une véritable OPA. La formation belge a terminé à la 3ème place au classement général avec sa Porsche 991 Cup pilotée par Tom Cloet, Jeroen Bleekemolen, Mortiz Kranz et Carlos Vieira. La 911 bleue gagne de surcroît la catégorie CUP après avoir gagné aisément son duel face à la 991 Cup de Bastien-Mouez-Pickering-Dons engagée par SpeedLover, une autre formation belge. Cerise sur le gâteau, le Porsche Cayman GT4 de l'équipe de Bernhard Mühlner, la n°421 de Kranz-Sartingen-Schwerfeld-Jung-Bohr remporte la nouvelle catégorie CAYMAN et termine meilleure GT4 classée, non sans échouer au pied du podium dans le classement des GT.

Les autres écuries belges ne repartent également pas les mains vides. Après avoir momentanément occupé le Top 3 absolu, l'Audi RS3 n°117 du Comtoyou Racing termine à la 2ème place de la catégorie TCR. Nicolas Baert, Nathanaël Berthon et Tom Coronel ont été battus de peu par la voiture championne en titre du classement Tourisme, la VW Golf GTI n°1 du Wolf Power Racing. Troisième place en TCR pour l'Audi RS3 n°188 AC Motorsport de Perrin-Hamon-Blanchemain-Morin. Pas d'arrivée mais première place en GT4 tout de même pour l'Aston Martin GT4 n°401 de Verdonck-Gillion-Heeren-Schöll.