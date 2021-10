Les prototypes Toyota GR010 ont, sans aucune surprise et sans réelle concurrence, signé un nouveau doublé ce samedi lors des 6H de Bahreïn, avant-dernière manche du Championnat du Monde d'Endurance. Alors que la pole était revenue à la N°8 de Brendon Hartley, c'est la N°7 de Kamui Kobayashi, Mike Conway et José-Maria Lopez qui s'est imposée avec 51.4 d'avance sur la voiture soeur du trio Nakajima-Buemi-Hartley. Le team Japonais décroche le premier titre Hypercar.

Très vite décrochée suite à un souci moteur et un petit accroc, l'Alpine A480 de Lapierre-Vaxivière-Negrao complète le podium à un tour.

Suite au forfait de Glickenhaus, ce sont les meilleurs protos LMP2 qui ont lutté pour la 4e place absolue. Après un très bon départ de Giedo Van der Garder, premier leader sur la Racing for Nederland Pro-Am, l'équipage WRT Frijns-Milesi-Habsburg a très vite pris la tête pour s'imposer avec plus d'une minute d'avance sur la Jota N°28 de Stoffel Vandoorne, Tom Blomqvist et Sean Gelael.

"Nous n'étions pas trop bien aux essais, mais on a changé les réglages durant la nuit et aujourd'hui tout fonctionnait à merveille puisque nous avons même décroché le meilleur tour en course," se réjouissait Robin Frijns désormais nouveau leader du championnat LMP2 devant la Jota de Vandoorne. Le titre se jouera entre ces deux voitures le week-end prochain lors des 8H qui se disputeront en partie de nuit.

Le podium LMP2 est complété par la deuxième Jota de Da Costa-Davidson-Gonzales.

En LM GTE-Pro, doublé des Porsche arrivées dans un mouchoir, la victoire revenant à Kevin Estre et Neel Jani.

En LG-GTE-Am, succès pour l'Aston Martin Vantage TF Sport de Keating-Fraga-Pereira. Après un très bien premier relais, Sarah Bovy se classe 8e de cette catégorie sur la Ferrari Iron Dames. Dernière place pour la Porsche d'Adrien De Leener, victime de soucis.