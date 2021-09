Décidément, WRT aligne les week-ends mémorables comme des perles. Deux semaines après la victoire au Mans en LMP2, une semaine après le titre en GT Sprint, voilà que l’équipe de Vincent Vosse s’accapare le titre absolu en GT World Challenge Europe avec son duo belge iconique composé de Dries Vanthoor et Charles Weerts à l’issue des 3 heures du Nürburgring.

Envers et contre tout, les deux loupiots, épaulés par le héros manceau Robin Frijns, sont allés chercher cette couronne malgré un léger manque de rythme de leur Audi R8 LMS. Qualifiés 12e, Dries et Charles remontaient jusqu’en 6e position et profitaient de l’abandon de la Porsche GPX pour s’assurer du titre tandis que la Lambo n°63 de Caldarelli-Mapelli-Bortolotti décrochait la victoire. "Nous sommes les premiers surpris, avouait Dries. Je suis très heureux, merci à Robin qui nous a bien aidés et sur qui on pourra compter à Barcelone dans un mois."

Dries et Charlou pourraient en effet signer un sensationnel grand chelem en Catalogne. Mais ils ont 15 points de retard sur leurs bourreaux des 24H de Spa, Ledogar, Pier Guidi et Nielsen sur la Ferrari Iron Lynx. "Ce serait fantastique de signer la passe de trois mais on sait que ce sera compliqué mais pas impossible", avouait Charles Weerts, définitivement propulsé au rang des meilleurs pilotes de GT3.

Chez les teams, WRT peut encore aller déloger Iron Lynx dans le championnat endurance. Vivement début octobre dans le clan noir-jaune-rouge...