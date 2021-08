Il est le premier étonné de sa performance. Voir la Porsche 911 RSR n°72 du HubAuto Racing en Hyperpole, parmi les six premiers du GTE-Pro, était déjà superbe. Mais signer la pole position au nez et à la barbe des voitures officielles qui ont l'étiquette de favorites, c'est carrément le sommet. Dries Vanthoor a stupéfait son monde jeudi soir lors de la séance qualificative décisive des 24 Heures du Mans, devançant la Ferrari 488 n°52 AF Corse pilotée par Daniel Serra et la Corvette n°64 domptée par Nick Tandy.

Une pole position que le petit frère de Laurens a bien du mal à réaliser. "Je n'imaginais pas conserver la pole", commente le Limbourgeois, vainqueur en GTE-Am sur la Ferrari JMW en 2017. "J'ai réalisé un tour presque parfait. J'aurais pu aller chercher un ou deux dixièmes mais sans plus. Mais je pensais que les pilotes sur les machines officielles allaient finir par me déborder. Finalement, ils n'y sont jamais parvenus et j'ai conservé mon bien. Je n'ai pas grand-chose à dire de plus. Je suis sans voix !"

L'écurie privée HubAuto, qui bat pavillon taïwanais, a trouvé le réglage magique qui a fait la différence dans les tous derniers instants. "Le team a travaillé sur l'aéro de la 911 afin de gagner un peu en vitesse de pointe", ajoute-t-il. "Cela a marché du premier coup ! Maintenant, la voiture marche vraiment bien. C'est très cool qu'une écurie non-officielle soit en pole d'une classe qui est la chasse gardée des teams d'usine. J'ai démontré que c'était possible. Cela prouve que le service compétition-client de Porsche porte ses fruits."

Mais Dries, qui est épaulé par Maxime Martin et Alvaro Parente, ne fanfaronne guère pour la course. "Les compteurs seront remis à zéro. La course et les qualifications sont deux choses différentes. Tout peut arriver. On annonce de surcroit de la pluie pour le week-end et cela pourrait redistribuer les cartes. En tous cas, nous tâcherons de prendre un départ propre et d'éviter les embuches du début de course."