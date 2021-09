Un mois seulement après avoir été sacrés en GT World Challenge Sprint à Brands Hatch, Dries Vanthoor et Charles Weerts ont raflé le titre absolu en GT World Challenge Europe 2021. Les deux Belges furent les premiers surpris d'être déclarés champions à l'issue des 3H du Nürburgring, avant-dernière manche du championnat endurance. Malgré un manque de rythme de leur Audi R8 LMS n°32 WRT et une qualification en 12ème position, les jeunots de l'équipe de Vincent Vosse, épaulés par le Hollandais Robin Frijns ce week-end, n'ont rien lâché et sont remontés jusqu'en 6ème position.

Profitant notamment de l'abandon sur accident à 25 minutes de l'arrivée de la Porsche 911 GPX n°22 de Campbell-Bamber-Jaminet, Dries et Charlou s'assuraient du titre du championnat combiné (sprint + endurance) avec maestria. Il ne leur reste plus qu'à décrocher le titre du championnat endurance. Vanthoor et Weerts comptent actuellement 15 points de retard sur le trio victorieux des 24 Heures de Spa, Côme Ledogar, Alex Pier Guidi et Nicklas Nielsen (Ferrari 488 n°51 Iron Lynx). La mission sera difficile mais pas impossible.

Les 3 heures du Nürburgring ont été marquées par une domination de la Lamborghini Huracan GT3 n°63 Orange1 FFF de Bortolotti-Mapelli-Caldarelli. Parti en pole, l'équipage 100% italien n'a rien lâché et met fin à une malchance qui l'a accablé cette saison. La Mercedes-AMG n°88 AKKA-ASP de Gounon-Fraga-Marciello finit dans ses échappements, sans jamais avoir pu réellement menacer la Lambo. Troisième place pour la panthère rose du peloton, la Mercedes-AMG n°4 HRT de Bastian-Engel-Stolz.

Du côté des autres Belges engagés, décevante 18ème place pour Fred Vervisch et l'Audi R8 n°26 Saintéloc. Cinquième place en Pro-Am pour Maxime Martin sur l'Aston Martin Vantage n°97 TF Sport/Oman.

La finale du GT World Challenge Endurance aura lieu les 8-10 octobre à Barcelone.