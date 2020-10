Si Raffaele Marciello et Timur Bogulavskiy (Mercedes/AKKA-ASP) ont remporté la 3e course du GT World Challenge Europe Sprint à Barcelone, Dries Vanthoor et Charles Weerts ont pris une 2e place synonyme de titre pour le compte du Team WRT. Quatre points de différence qui permettent au duo belgo-belge de ceindre la couronne 2020 !

Suite aux 35 secondes de pénalités administrées à la Lambo Emil Frey de Costa-Altoè (lauréate des deux 1ères courses catalanes), sanction identique infligée à la Mercedes HRT de Stolz-Engel, Vanthoor et Weerts n'ont plus eu qu'à s'inquiéter de la Mercedes du duo italo-russe. Une récompense méritée pour les deux attachants kets de l'écurie de Vincent Vosse.

Le tiercé est complété par la Lambo Emil Frey de Feller-Grenier, devant l’autre Audi WRT de Van der Linde-Tomita. On notera dans cette même course la victoire et le titre de vice-champion en Pro-Am de Louis Machiels, épaulé par Andrea Bertolini sur Ferrari AF Corse.