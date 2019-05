Les deux premières séances d'essais libres de la 2e manche DTM de ce week-end à Zolder viennent de s'achever. Sur piste sèche, c'est Philip Eng, débutant sur la BMW M4 de l'équipe belge RBM qui a confirmé que sa pole d'Hockenheim n'était pas un hasard. L'Autrichien a tourné en 1.22.476, soit les chronos des premières World Series FR3.5.



Il a devancé de moins de quatre centièmes l'Audi RS5 privée d'une autre écurie belge, WRT, celle de l'étonnant Jonathan Aberdein issu de la F3. Suivaient les Audi officielles de René Rast (1.22.581) et Robin Frijns (1.22.641) et la BMW de Tim Glock (1.22.729). Les quatre Aston Martin, nouvelles dans le championnat, occupent les quatre dernières places, Daniel Juncadella, le plus rapide des pilotes Vantage ayant bouclé son meilleur tour en 1.23.723, à 1.3 du meilleur, tandis que Ferdinand Habsburg, dernier à deux secondes de l'avant-dernier, confirme que l'argent n'achète pas tout...





Ce samedi, la première qualification aura lieu à 10h35, la course étant programmée trois heures plus tard.