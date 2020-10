C'est la troisième victoire consécutive du pilote allemand dans le Limbourg. Hormis une attaque ratée de Robin Frijns, deuxième à moins d'une seconde, le champion en titre n'a jamais été inquiété et a pris la tête du championnat, dix unités devant le Suisse Nico Muller, seulement sixième ce samedi.

Le podium 100% Audi est complété par la RS5 de Ferdinand Habsburg, le premier pour l'Autrichien. Troisième à plus de 22 secondes, le beau-frère de Jérôme D'Ambrosio offre aussi au team belge WRT son premier podium en DTM. Avec de belles cinquième et septième places en prime de Fabio Scherer et Harrison Newey. Chapeau à l'équipe montoise.

Quatrième, Jonathan Aberdein a terminé premier pilote BMW. Les « Béhèmes » de l'écurie belge RBM ont terminé 11e et 12e. Remplaçant de Loïc Duval, retenu aux USA, Benoît Tréluyer s'est classé dernier à un tour. Robert Kubica n'a pas terminé la course. La deuxième manche est prévue ce dimanche à 14h.