Avec un beau soleil et un thermomètre affichant fièrement 30 degrés, le résultat de la Course 1 du DTM à Spa-Francorchamps s'est décidé au jeu de la stratégie. Certains pilotes ont choisi de prendre le risque de ne faire qu'un seul arrêt pour changer de pneus tandis que d'autres ont choisi d'en faire deux pour finir l'épreuve en trombe. Grâce au DRS et au push-to-pass, la course fut loin d'être une procession et les dépassements furent légion.

Au bout des 55 minutes de course, c'est le jeune suisse Nico Müller qui a décroché la timbale. Le pilote du Audi Sport Team Phoenix s'est imposé avec une avance de 19,5 secondes. Un gouffre quand on connait les écarts ô combien serrés du championnat allemand. Audi a réalisé une véritable OPA dans les Ardennes en plaçant cinq de ses neuf voitures aux cinq premières places. Voilà qui en dit long sur la suite à donner pour cette saison...

Le Top 5 de cette première course est complété par Jamie Green, qui aura dû résister jusqu'au bout à un Loïc Duval effectuant plusieurs assauts. Quatrième position pour Mike Rockenfeller. Ayant fait le choix de changer deux fois de gommes, René Rast a effectué une fin de course tambour battant pour prendre in extremis le meilleur sur Philipp Eng.

L'Autrichien du Racing Bart Mampaey est le meilleur représentant de BMW en terminant au sixième rang. Mais l'écurie malinoise a perdu son meilleur atout quand Sheldon Van der Linde, qualifié cinquième, a été accablé par les problèmes dès les premiers kilomètres. Le Sud-Africain s'est contenté de faire une séance d'essais grandeur nature en vue de dimanche.

On retrouve ensuite Lucas Auer et Timo Glock, tous les deux pensionnaires du BMW Team RMG. Le grand perdant de la course est Robin Frijns. Le poleman ne termine que neuvième, devant Jonathan Aberdein (BMW Team RBM) qui sauve la dixième place.

Ferdinand Habsburg n'ayant pas pris le départ après sa sortie de ce matin en essais libres, les deux Audi RS5 WRT restantes ont connu une course difficile. Fabio Scherer termine à une modeste treizième place devant son équipier Harrisson Newey.

Course 2 demain après-midi à 13h30.